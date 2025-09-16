Rignano Run, di corsa per le colline

Rignano sull’Arno (Firenze), 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre torna la 11ª edizione della Rignano Run, appuntamento ormai consolidato nel calendario podistico toscano. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Podistico AVIS Zero Positivo, con la collaborazione della VAB, dei Carabinieri in pensione e della Croce Rossa Italiana, e gode del patrocinio del Comune di Rignano sull’Arno sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze.

La gara competitiva si svilupperà su un percorso di 11,6 km immerso nelle splendide colline di Rignano, con un dislivello positivo di 310 metri e tratti misti di asfalto e strade bianche. Non mancheranno salite impegnative e panorami suggestivi, elementi che rendono la Rignano Run un evento affascinante sia dal punto di vista sportivo che paesaggistico. La partenza è fissata alle 9 con ritrovo presso la sede VAB in Via di Rignano S/A, Piazza 11 Settembre 2001. Per informazioni è possibile contattare Valentina (347 1862765). Come ogni anno, la manifestazione sarà anche occasione di solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto a sostegno della raccolta fondi “Pink Ambassador Firenze” della Fondazione Veronesi, per la ricerca sui tumori femminili. Il servizio fotografico esclusivo sarà curato dall’associazione ETS Regalami un Sorriso.