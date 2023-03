Riecco Milenkovic-Igor Jovic favorito su Cabral

Dall’occhio vitreo e dalla tensione con cui Vincenzo Italiano ha presentato la gara di stasera con il Sivasspor verrebbe da pensare che nell’undici di partenza della Fiorentina difficilmente si potranno vedere rivoluzioni o esperimenti. Chiudere (o almeno provarci) la pratica qualificazione ai quarti di Conference già nel turno d’andata potrebbe essere il miglior viatico per gestire senza troppi pensieri i tre impegni successivi alla gara di oggi (condensati in otto giorni) e non è un caso che l’allenatore stia valutando di mandare in campo la miglior formazione possibile, al netto di qualche cambio che garantirà maggiore freschezza.

C’è poi la questione dei record che tiene banco in casa viola: mai infatti la Fiorentina in quasi cento anni di storia è riuscita a vincere sette gare di fila in un torneo Uefa e per farlo, specie davanti al proprio pubblico, servirà schierare la squadra più competitiva, che peraltro dovrà fare a meno del solo Terzic.

In porta nessun dubbio: le ultime prove di Terracciano hanno infatti convinto Italiano a confermare ancora l’estremo difensore, che proverà per la prima volta in campo europeo a non subire rete al Franchi (i viola hanno incassato almeno un gol nelle sfide interne, a partire dai playoff d’agosto contro il Twente).

In difesa sembra scontato il rientro di Milenkovic dal 1’ al centro del reparto in coppia con Igor mentre sulle fasce sulla destra Dodo parte ancora in vantaggio su Venuti e sulla sinistra resta il dubbio tra Biraghi (non al 100% e peraltro diffidato) e Ranieri. In mediana - i viola dovrebbero ripartire di nuovo dal 4-2-3-1 - la coppia formata da Amrabat e Mandragora è al momento insostituibile ma stavolta sulla trequarti è molto probabile l’avvicendamento tra Barak e Bonaventura, con il ceco che tornerà di nuovo titolare in Conference a quattro mesi dall’ultima volta. Sulle fasce Gonzalez e Saponara sono favoriti sui concorrenti mentre per il ruolo di prima punta Jovic stavolta sembra più avanti rispetto a Cabral.

Andrea Giannattasio