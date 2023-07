Ricordando don Milani Gara di successo

Anche il ciclismo in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, ha voluto ricordare don Lorenzo Milani con una manifestazione di mountain bike riservata ai giovanissimi del pedale di 10-11 e 12 anni, maschi e femmine. Don Milani nel 1948 quando era vice parroco di San Donato a Calenzano, fu tra i promotori e fondatori principali della società ciclistica Fosco Bessi, ancora oggi in attività con giovanissimi, esordienti, allievi e cicloamatori. L’iniziativa della gara denominata Trofeo Centenario Don Lorenzo Milani-Prova Regionale del Trofeo Coni, grazie a Paolo Traversi attuale presidente della Polisportiva Virtus VII Miglio di Settimello con ritrovo al Circolo Mcl Don Minzoni e il breve trasferimento nella zona del campo di gara, dove sorgerà il futuro Parco delle Carpugnane.

Una bella festa con la prova di cross country e quella di abilità riservate a soli atleti toscani di una dozzina di società, che hanno mostrato entusiasmo per la prove. Alla fine premiazione per tutti i partecipanti del Trofeo Coni che hanno ricevuto la medaglia ed hanno fatto festa. Le società presenti alla gara nel ricordo di don Milani sono state Fosco Bessi, Borgonuovo, Elba Bike, Olimpia Valdarnese, Pedale Toscano, Bike Service, San Miniato Ciclismo, Pedale Senese, Piano di Mommio, Avis Pratovecchio, Berti Mobili, Villafranca Lunigiana, Garfagnana Mtb. Quattro i giovanissimi che hanno guadagnato la finale nazionale in programma a settembre a Matera. Sono Andrea Fabbri (Borgonuovo), Niccolò Mauro e Lorenzo Sardi (Elba Bike) e Ilary Ceccarelli (Olimpia Valdarnese), complimenti a loro ed agli organizzatori.

Antonio Mannori