Retroscena Josip "Il mister mi ha detto che avrei segnato"

Mezz’ora per cambiare le gerarchie. Josip Brekalo ci ha provato. D’altronde non aveva altra scelta. Se la missione l’ha compiuta o meno lo vedremo nelle prossime partite, ma ieri il croato ha lasciato le prime buone impressioni in maglia viola. E se dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo quel pallone fosse entrato in porta anziché schiantarsi sul palo, saremmo qui a parlare di altro. Resta una buona mezzora, base di partenza significativa per questo mese e mezzo finale di stagione. Sarà un valore aggiunto nella prossima annata, ma vuole essere protagonista anche nel presente.

Italiano e Pradè lo hanno elogiato nel dopo gara, lui prova a ritagliarsi il suo spazio. "Non è semplice entrare in questa squadra, ci sono almeno venti giocatori top. Chi subentra deve fare la differenza, io voglio dare una mano". Atteggiamento esemplare ed idee chiare. "Abbiamo una grande occasione di vincere un trofeo, siamo concentrati su ogni partita". Infine un aneddoto. Tutti si sono accorti che Italiano gli si è avvicinato e gli ha parlato all’orecchio prima dell’ingresso in campo. "Mi ha detto che avrei segnato, era sicuro". Peccato, la sensazione era... quasi giusta. Ma giocando così di chance Brekalo ne avrà senz’altro altre.

Alessandro Latini