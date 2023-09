Regioni, Toscana sulla pista giusta Meucci reginetta di due specialità

di Antonio Mannori

Sulla pista “Ottavio Bottecchia“ di Pordenone si è concluso il Trofeo delle Regioni 2023. Nella classifica finale al primo posto la Lombardia, seguita da Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Un ottimo quinto posto per la rappresentativa toscana protagonista dell’ultima prova in Friuli, guidata dal tecnico regionale del settore Marco Lapucci. La “reginetta“ è stata la junior fiorentina Emma Meucci che ha colto il successo in due specialità, la gara di eliminazione e quella dei 500 metri. La ragazza di Lastra a Signa (il cognome Meucci nel ciclismo fiorentino è in auge da anni) ha confermato la sua crescita nel settore con buone prospettive future anche in ambito nazionale. A Pordenone con lei c’era anche Letizia Tasciotti.

Restando al settore femminile le allieve Ginevra Di Girolamo e la fiorentina Nicoletta Berni, hanno conquistato il secondo posto nella prova Madison con una bella prestazione, e il quinto posto nella velocità a squadre, mentre non erano presenti atlete della categoria esordienti.

Nel settore maschile juniores spicca il secondo posto del fiorentino Marco Merola nella prova eliminazione, battuto dal Campione Italiano Fiorin, ma davanti a quello europeo Stella classificatosi terzo. Andrea Nannini invece quarto nella eliminazione, e stesso piazzamento nella Madison in coppia con Merola, mentre il terzetto Nannini, Merola e Fabio Del Medico ha conquistato il quarto posto nel Team Sprint. Negli allievi due quarti posti nell’inseguimento a squadre e nel Team Sprint con Matteoli, Capodarca, Pisani, Moroni e Lisorini. Infine tra gli esordienti sono terminati a metà della classifica "Omnium" Kolarski e Pia. La gara in Friuli ha chiuso la stagione 2023 su pista, dove la Toscana è stata splendida protagonista, ed i meriti vanno in primis agli atleti e atlete, alle società di appartenenza, ai loro direttori sportivi, e per i risultati ottenuti con la Rappresentativa Toscana, a chi gli ha guidati con dedizione, passione, impegno e capacità.

Strada: chiusa la pista, il ciclismo fiorentino prepara il rush finale con sei gare in programma in 20 giorni. Per i dilettanti non sono previste più corse nel fiorentino, mentre gli juniores chiuderanno il 26 settembre con la gara a Rignano sull’Arno. Due gli eventi per gli allievi, domenica 17 settembre la prestigiosa Coppa della Liberazione a Borgo San Lorenzo, edizione n. 78, e il primo ottobre il sesto Memorial Piero Forconi a Mercatale Val di Pesa. Gli esordienti chiuderanno domenica 17 settembre a Barberino di Mugello, infine i giovanissimi dopo la Dogana Cup sabato prossimo a Castelfiorentino, chiusura sabato 23 settembre a Barberino di Mugello.