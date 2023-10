Reconquista sul tetto del girone. E il Real Peretola fa suo il derby

Nel girone I del campionato di Seconda categoria il Reconquista è solo al comando a punteggio pieno con 12 punti.

Nella quarta della giornata il Reconquista ha battuto 2-0 il Bagno a Ripoli in virtù dell’autorete al 5’ di Scarlatti e del raddoppio per i mugellani al 60’ di Rapi. Al 50’ il Bagno a Ripoli ha sbagliato un calcio di rigore: tira Di Laghi, ma Berni è bravo a parare. Da segnalare al 55’ l’espulsione di Francesconi del Bagno a Ripoli. Il Reconquista gioca le gare casalinghe sul campo di San Piero a Sieve, intitolato a Roberto Frezza.

Il Firenzuola vince in trasferta 1-0 contro il Sagginale e sale al secondo posto in graduatoria. La partita è stata giocata a Ronta e decisa dal gol del bomber Caleca all’87, al termine di una sfida equilibrata. Espulsi al 95’ due giocatori del Sagginale: Tesi e Innocenti che era in panchina.

Secondo posto anche per la Ludus 90 che ha battuto 4-0 la Vigor Misericordia Pontassieve con doppietta di Cramini e gol di Grazzini e D’Orazi.

Nelle altre gare la Gallianese ha espugnato 3-1 il campo del Santa Brigida: per i locali Pasqui, per la Gallianese a segno due volte Mattoni e Focardi.

Il Pelago batte Sant’Agata 1-0 con gol di Lottini al 28’ su rigore.

Il Firenze Sud compie l’impresa e vince 4-1 sul campo della Molinense con i locali che terminano in 8 giocatori per tre espulsioni. Le reti del Firenze Sud sono di Fatini, Corsini su rigore (fallo di mano in area), poi Goretti e Lignite; per la Molinense Degl’Innocenti. La Molinense ha contestato l’arbitro. Alla Caldine passa il Firenze City che vince 2-1 e la Fulgor Castelfranco batte 2-1 il Pian di San Bartolo.

Nel girone F due squadre dettano legge, appaiate in testa a punteggio pieno. La Laurenziana continua la marcia vincendo 2-0 sul campo del Poggio a Caiano, con due reti dello scatenato Grassi. Risponde da leader il Real Peretola che fa suo il derby con la Virtus Rifredi 4-1 grazie alle doppiette di Da Silva e Murgia che fanno volare la formazione di mister Bertini. La partita più bella è stato lo spettacolare derby vinto dal Sesto per 4-3 (Vanni, Cardini e doppietta Mugelli) sul campo del Rinascita Doccia in una sfida al cardiopalma. Infine il Daytona batte il Santa Maria 3-1 con Kabir giocatore decisivo.

Francesco Querusti