Reconquista, staff tecnico al completo

In Seconda Categoria il Reconquista di San Piero a Sieve ha completato lo staff con l’arrivo di Damiano Seneci nel ruolo di vice dell’allenatore Gianluca Torresi, un compito che aveva già svolto prima di passare al settore giovanile della Fortis.

In Terza Categoria il Londa ha ingaggiato il centrocampista Berardicurti, cresciuto nelle giovanili di Alleanza Giovanile Dicomano, San Piero a Sieve e Luco, che nella scorsa stagione ha militato nella Nova Vigor Misericordia, e il difensore Bagni, un ritorno, dalla Sandro Vignini Vicchio. La società della Valdisieve ha svincolato l’esperto attaccante Edoardo Martini. Il Vaglia ha ufficializzato lo staff tecnico per la nuova stagione. Accanto all’allenatore Alessandro Gualtieri ci saranno Marcello Busillo come vice (nello scorso campionato con la Gallianese in Prima Categoria) e il preparatore dei portieri Massimo Ciompi. Il direttore sportivo è Matteo Bonechi. Lasciano il Cavallina l’attaccante Alessandro, che si trasferisce allo Scarperia, e i centrocampisti Bonacchi e Neri.