Real Peretola, il ds Bartucci lascia

Si è interrotto il rapporto di collaborazione fra Giovanni Bartucci e il Real Peretola, società militante in Seconda categoria girone G. Dopo un anno e mezzo di attività il direttore generale Bartucci ha deciso di lasciare il club di via Pistoiese. A otto partite dal termine del campionato la squadra si trova in una zona tranquilla della graduatoria, a dieci punti dai play out. "Un mese fa - afferma Bartucci - avevo iniziato ad avere delle incomprensioni nella gestione del gruppo e nei rapporti tra squadra e società. Erano questi i compiti ai quali dovevo far fronte entrando a far parte del progetto ideato dal presidente e allenatore Simone Bertini. Ho sentito mancare la fiducia nei miei confronti e ho preferito dimettermi, per il bene del gruppo e non volendo creare turbative. Sono uscito a testa alta, senza polemiche, sarò sempre legato al Real Peretola, perché rappresenta il quartiere dove sono nato, cresciuto e ho tanti amici. Lascio con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante per il futuro del club. Sono pronto a nuove avventure".

F. Que.