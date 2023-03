Rarigirls, dentro o fuori con Bogliasco

Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta di sabato scorso a Como, che già oggi a Bellariva (ore 15) si torna in acqua per l’ultima giornata della regular season dove le Rari Girls di mister Cotti si giocano la salvezza diretta contro il Bogliasco 1951, in un test da dentro o fuori. Uno spareggio a senso unico per le gigliate, con il Bogliasco già qualificato ai playoff, che passa da un solo risultato, la vittoria, per restare fuori dal vortice playout e archiviare nel miglior modo possibile una stagione difficile cominciata in salita a causa della rinuncia e la partenza di tante giocatrici e rimediata da un finale in crescendo che ha visto la squadra di Cotti protagonista in positivo con le vittorie esterne di Acireale e Trieste e il pareggio a Bologna.

In caso di pareggio o di sconfitta, il verdetto per le Rari Girls potrebbe arrivare da Acireale, dove la neopromossa Brizz se la vedrà con il Como, o da Bologna, attualmente ultimo, ma ancora in corsa per ribaltare le proprie sorti in caso di vittoria contro il Trieste, siciliane permettendo. Lepore a parte, tutte a disposizione di Cotti. Dirige il duo Paoletti – Nicola.