Rari senza impianti, l’allarme di Zazzeri: “Ci serve la palestra per andare alle Olimpiadi”

Firenze, 23 settembre 2023 – L’allarme, stavolta, arriva da un campione. "Abbiamo bisogno di una palestra per allenarci ed andare alle Olimpiadi di Parigi". Così il nuotatore azzurro Lorenzo Zazzeri a margine della consegna dei riconoscimenti della Rari Nantes Florentia ad alcuni dei suoi atleti e figure dirigenziali di maggior spicco.

Zazzeri, medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero uomini agli ultimi Mondiali di nuoto a Fukuoka, non ha usato giro di parole e si è fatto portavoce di tutti quegli atleti della Rari Nantes Florentia che sperano di qualificarsi per la prossima avventura a cinque cerchi.

"Siamo preoccupati perché noi abbiamo in gestione oltre la piscina sotto lo stadio Franchi anche la palestra e dovremmo lasciare entro la fine di maggio prossimo tutti e due gli impianti - ha spiegato il vice-presidente della Federnuoto e presidente della Rari Nantes Florentia, Andrea Pieri -. Questo ci comporta sicuramente un notevole problema. Stiamo cercando di superare questa difficoltà, vediamo come abbiamo sempre fatto di stringere i denti, sacrificarci e poter procedere perché gli atleti della nostra società non subiscano niente da queste situazioni così come è accaduto fino ad adesso".