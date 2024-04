Rari Nantes senza affanno. Ora i play off promozione

RARI NANTES FlORENTIA

18

RARI NANTES ARENZANO

11

R.N. FLORENTIA: Cicali, Generini, Borghigiani 1, C. Di Fulvio 3, De Mey 2, Calamai, Turchini 1, Cardoni 3, Chemeri, Benvenuti 2, Sordini 5, A. Di Fulvio 1, Gioia, Mancini. All. Minetti.

R.N. ARENZANO: Graffigna, Pedrini 3, Delvecchio 2, Lottero, Bruzzone, Ghillino 3, Ferrari, Piccardo 2, Ieno, Giovannetti 1, Gandolfo, Lombardo, Curto, Pistaffa. All. Robello.

Arbitri: Doro - Giacchini.

Parziali: 6-0, 2-5, 6-3, 4-3

Sup. num.: Florentia 5/9 + 2 rigori, Arenzano 4/7 + 3 rigori.

Tutto secondo copione: nella quintultima giornata del girone nord del campionato di A/2 la Rari Nantes Florentia maschile pallanuoto naviga in acque tranquille, si sbarazza agevolmente anche dell’Arenzano, rimane l’unica squadra imbattuta con 17 vittorie e un pareggio in 18 partite e conquista la matematica certezza dell’accesso ai playoff promozione. La seconda in classifica, il Bogliasco, è in ritardo di 8 punti, Chiavari, Brescia e Torino sono ancora più attardate. La partita di ieri, giocata alla piscina Nannini di Bellariva, è praticamente finita già nel primo tempo quando il settebello gigliato è partito in quinta e ha messo a segno la bellezza di otto reti, Arenzano nessuna.

I liguri hanno avuto una reazione nel secondo parziale, tenuto comunque sotto controllo dai biancorossi che nel terzo e nel quarto hanno preso di nuovo il sopravvento grazie a un’intesa perfetta fra i vari reparti e un attacco a raffica al quale i liguri non hanno potuto opporre resistenza, come dimostra il fatto che della squadra di Luca Minetti sono andati a segno ben otto giocatori, col centrovasca Stefano Sordini, capocannoniere ancora una volta al top con 5 gol di cui 2 su rigore, e a ruota l’attaccante Carlo Di Fulvio e il centroboa Giacomi Cardoni con 3. Dopo questa partita la Rari è sempre più al comando pure della classifica generale per differenza reti, con 234 gol realizzati e 134 subiti. Prossima partita, sabato prossimo a Bogliasco: una sorta di scontro di vertice fra la prima e la seconda del campionato.

Franco Morabito