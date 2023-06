Rari Nantes, prova di forza Camogli ko: ora sfida finale

Nel match di ritorno della finale play off di Serie A2 la Rari Nantes Florentia batte il Camogli 10-8 e rimanda il verdetto finale a mercoledì prossimo in Liguria. A Bellariva, davanti a una splendida cornice di pubblico, i fiorentini guidati da Luca Minetti ribaltano il risultato dell’andata e superano la capolista del girone Nord. Ora le due squadre sono attese della terza gara che sarà la finalissima promozione.

Per la Florentia, che già all’andata aveva mostrato grinta e muscoli, è stata subito una prova di carattere e orgoglio. Nel primo tempo i fiorentini sono orchestrati dall’ottimo giro palla e dalla conclusione a rete di Sordini dai cinque metri seguita dalla doppietta di Borghigiani, che rispondono alle due reti ospiti di Tabbani e Monari. Nel secondo la Florenta prende in mano la partita e trova l’allungo con doppietta di Sordini e rete di Tommaso Turchini che mandano le squadre all’intervallo con un netto 6-3.

Nel terzo tempo gli ospiti dimostrano il loro valore e annullano il triplo vantaggio gigliato, nonostante il gol locale di Borghigiani e la risposta del Camogli che manda le squadre al quarto tempo sul risultato di perfetta parità 7-7. La Florentia rompe schemi e affonda il colpo su un Camogli stanco della rincorsa che si arrende alle conclusioni di Sordini, Borghigiani e Generini, fra gli applausi e i cori dei 500 tifosi biancorossi. Finisce così 10-8 per i fiorentini. Mercoledi a Camogli l’ultimo scontro che vale l’intera stagione.

Rari Nantes Florentia: G. Gioia, G. Generini 1, G. Bartocci, N. Benvenuti, T. De Mey, M. Calamai, F. Turchini 1, D. Borghigiani 4, G. Chemeri, M. Zampini, S. Sordini 4, A. Di Fulvio, G. Taverna. All. Minetti.

Camogli: E. Rossi, A. Beggiato 2, A. Brambilla Di Civesio, M. Morello, L. Kovacevic, A. Cambiaso, T. Tabbiani 1, M. Monari, G. Bianco, L. Barabino 1, P. Ruggieri, A. Cuneo, E. Caliogna 4. All. Temellini.

Note. Parziali: 3-2, 3-1, 1-4, 3-1. Usciti per limite di falli Generini (F), Turchini (F), Beggiato (C), Brambilla di Civesio (C), e Bianco (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Rn Florentia 613 + 2 rigori e Camogli 511 + un rigore.

Francesco Querusti