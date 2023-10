Rari Nantes Florentia: un sogno dopo il record

Con 73500 punti in classifica generale, a pari merito con l’Aquatica Torino, la Rari Nantes Florentia è la 23° società, su 62, nel ranking nazionale di nuoto sincronizzato. Un risultato storico mai raggiunto prima dalla società gigliata, che profuma di speranza alla luce dell’ottimo punteggio dei Ragazzie che con 17000 punti scalano di quattro posizioni la classifica parziale di categoria.

Per la storica società di Lungarno Ferrucci, punto di riferimento del mondo natatorio, un trionfo che vale il gradino più alto del podio nella virtuale classifica nazionale. Unica società italiana ad avere un team di sincro, tre olimpionici nel nuoto e due squadre di pallanuoto in A2. E il terzo posto a livello regionale di sincro, alle spalle delle due pratesi Futura Club e Azzurra. Grandi soddisfazioni per il presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri e tutto lo staff.