Rari Nantes, bottino pieno per donne e uomini

Nel doppio impegno esterno del fine settimana la Rari Nantes Florentia fa bottino pieno e torna a casa con sei punti preziosi sia sul fronte maschile che femminile, rispettivamente nella corsa play off e play out.

In Serie A1 femminile, nel difficile test friulano, le Rari Girls compiono il miracolo ed espugnano il fortino Trieste vincendo 8-6. Una vittoria tutta cuore e grinta, la seconda lontano da Bellariva in questo 2023, per le ragazze di Cotti brave sia nell’approccio che nella gestione tattica, lasciando poco spazio alle padrone di casa, complice una Banchelli in versione saracinesca. Per la Florentia tre punti preziosi nella corsa salvezza a tre giornate dal termine, che valgono doppio, perché oltre ad allontanare le ragazze di Cotti dalla zona calda, dall’altro accorciano la distanza dal Bogliasco sesto ad appena due lunghezze.

In Serie A2 maschile stesso copione, ma con attori diversi, nell’altro test di giornata che ha visto la Florentia di Minetti battere senza molti problemi il Pescara per 14-8, nonostante l’ottima prova dei padroni di casa.