Rari, la rincorsa all’A1 si ferma a Camogli

Nell’ultimo quarto della finalissima promozione la Florentia si arrende e il Camogli vince 13-10 e stacca l’ultimo biglietto valido per la prossima stagione in serie A1. Dopo un primo tempo shock, chiuso con quattro gol di scarto a favore del Camogli e l’espulsione definitiva del centroboa titolare Nicolò Benvenuti, la squadra fiorentina di Minetti trova prima la forza di reagire e poi addirittura il guizzo per ribaltare il risultato a fine terzo tempo. Nell’ultimo quarto, con la Florentia stremata dalla lunga rincorsa, il Camogli fa valere il fattore campo e trova il poker definitivo che vale l’intera posta in palio e il pass definitivo per la massima serie. La Florentia esce dalla piscina di Camogli a testa alta, con la consolazione di una partita generosa e una stagione strepitosa al di sopra delle aspettative.

E’ il presidente della Rari Nantes Florentia, Andrea Pieri, a commentare la stagione: "Il sogno di tornare in A1 è purtroppo svanito nella terza gara della finale play off. Bravo il Camogli che ha vinto la sfida, ma altrettanto bravi e da elogiare i nostri giocatori che hanno sempre ribattuto colpo su colpo agli avversari, disputando tre gare stupende. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro e vogliamo programmare nel migliore dei modi la prossima stagione, con la città e le istituzioni che ci devono essere vicine. La Rari Nantes è un patrimonio di Firenze".

Camogli: E. Rossi, A. Beggiato 2, A. Brambilla Di Civesio 2, M. Morello, L. Kovacevic 1, A. Cambiaso 2, T. Tabbiani 1, M. Monari, G. Bianco 2, L. Barabino 1, P. Ruggieri, A. Cuneo 1, E. Caliogna 1. All. Temellini

Rari Nantes Florentia: G. Gioia, G. Generini, G. Bartocci, N. Benvenuti 1, T. De Mey 3, M. Calamai, T. Turchini 1, E. Borghigiani 2, G. Chemeri, M. Zampini, S. Sordini 2, A. Di Fulvio 1, Giorgio Taverna. All. Minetti

Arbitri: Severo e Petronilli.

Note. Parziali: 6-2 0-3 3-5 4-0. Usciti per limite di falli Barabino (C) e Tabbiani (C) nel terzo tempo, De Mey (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Camogli 510 +1 rig.; Rari Florentia 512 +1 rigore. Espulso per gioco scorretto Benvenuti (F) nel primo tempo. Spettatori 500 circa.

Francesco Querusti