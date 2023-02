Rari girls al test match Trasferta delicata per gli uomini di Minetti

In Serie A1 di pallanuoto femminile la quindicesima tappa del cammino salvezza delle Rari Girls, di mister Cotti, soffia contro Bora nella difficile trasferta friulana di Trieste. Oggi le gigliate (quartultime a quota 10) faranno visita alle padrone di casa del Trieste, che sono alla ricerca di punti per non staccarsi troppo dalla diretta avversaria Rapallo che si trova in quarta posizione. Un test molto impegnativo, fischio d’inizio alle 18,30.

In Serie A2 maschile altra trasferta di giornata per la Rari di Minetti, ospite del redivivo Pescara che si è trasformato in questa seconda parte di stagione dopo un avvio difficile. Un match delicato per la squadra fiorentina, vice capolista del girone Sud, che si trova in seconda posizione a 30 punti e due lunghezze sopra la diretta concorrente per la seconda posizione, Canottieri Napoli. Inizio della sfida alle 17,30.

F. Que.