Rappresentative giovanili volano Under 15 e Donne in semifinale

Nel Torneo delle Regioni i Giovanissimi Under 15 della Toscana volano in semifinale avendo superato 4-2 ai calci di rigore il Lazio. Gli accoppiamenti delle semifinali, in programma stamani alle 9,30, saranno i seguenti: Veneto-Toscana al campo sportivo Dino Marola di Vinovo (Torino) e Lombardia-Emilia Romagna al Bertolotti di Volpiano (Torino). I risultati dei quarti di finale: Piemonte-Veneto 0-2; Lombardia-Abruzzo 2-0; Emilia Romagna-Calabria 4-1; Toscana-Lazio 4-2 dopo i calci di rigore (2-2 ai tempi regolamentari).

Bellissima e combattuta la sfida tra Toscana e Lazio risolta ai rigori visto il grande equilibrio di valori in campo. Nei tempi regolamentari i toscani hanno provato due volte a scappare in avanti e sono stati sempre ripresi dai laziali. Al centro di Barry ha risposto De Cortes dei laziali. De Luca a fine primo tempo ha riportato avanti la Toscana, ma anche stavolta il Lazio ripristinava l’equilibrio nel risultato con il gol di Lo Bianco. Ai rigori i toscani sono stati più freddi e precisi qualificandosi per le semifinali.

La Rappresentativa Toscana Femminile batte il Veneto 2-1 nei quarti di finale, al termine di una gara dalle mille emozioni. Subito in vantaggio il Veneto che poi sbaglia il raddoppio colpendo la traversa su calcio di rigore. Poi la Toscana sale di tono e ribalta con classe e forza di squadra il risultato. Rebus però per il passaggio del turno perché il Veneto ha presentato reclamo per una giocatrice della Toscana sotto squalifica.

F. Que.