La nuova Rappresentativa Toscana Femminile di calcio a 11 si sta preparando per l’importante appuntamento del Torneo delle Regioni che quest’anno tornerà a disputarsi, dopo lo stop dovuto alla pandemia, e si giocherà in Piemonte. Al Centro Federale Bozzi alle Due Strade di Firenze si è svolta una partita amichevole tra la Rappresentativa Femminile e i Giovanissimi B dell’Affrico, vinta dalle ragazze per 2-1 grazie alle reti di Martinelli e Campi. La delegata Figc per l’attività toscana di calcio è Luciana Pedio Saturni, mentre Simone Maccari è l’ ormai storico commissario tecnico della Rappresentativa che può comprendere ragazze dell’età dai 16 ai 23 anni.

Questa la formazione della Rappresentativa Femminile Toscana Figc-Lnd: Papi (Rinascita Doccia), Buratti (San Giuliano), Giusti (Vigor Rignano), Maroso (Pontedera), Fanciulli (Montevarchi), Campi (Rinascita Doccia), Martinelli (Pietrasanta), Sensi (Livorno), Tulli (Vigor Rignano), Gonzi (Montevarchi), Pastifieri (Livorno), Tucci (Livorno), Manieri (Montevarchi), Barsotti (Pietrasanta), Avendato (Montevarchi), Marta Tistoni (Sansovino), Vittoria Tistoni (Sansovino).

F. Que.