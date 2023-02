Rabbia Lanciotto Campi "Arbitraggi discutibili"

Dopo il pareggio contro la Rufina capolista del girone "B" di Promozione, in casa Lanciotto Campi ci sono ancora dei malumori. A spiegarne i motivi il dg Maurizio Novelli: "C’è tanta amarezza per non essere stati tutelati da certe direzioni arbitrali. Nelle ultime tre partite abbiamo avuto arbitraggi discutibili che ci hanno contrariato. Sono un uomo di calcio e so cosa vuol dire fare l’arbitro. A nostro parere erano preferibili però direzioni arbitrali più esperte, anche in considerazione che il Lanciotto Campi per alcune settimane era capolista del campionato. Dopo il pareggio degli ospiti (63’) abbiamo giocato per ben 35 minuti più i 7 minuti di recupero, con due giocatori in meno e senza allenatore espulso per proteste. Sono stati episodi che purtroppo ci hanno penalizzato". Quindi? "Bisogna ripartire più affamati di prima. Sabato andremo a giocare l’anticipo a Montelupo puntando al riscatto per onorare questo bellissimo campionato. Vorrei fare i complimenti ai ragazzi per il modo in cui si sono battuti per concludere la gara contro la capolista Rufina".

Giovanni Puleri