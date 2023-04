Quinta finale di fila La Primavera sogna

A caccia di un altro record, quello che farebbe salire definitivamente la Fiorentina Primavera in cima all’Olimpo dell’albo d’oro della Coppa Italia. Ci proverà questa sera la squadra di Alberto Aquilani che all’Arechi di Salerno (ore 20.30, diretta tv Sportitalia) proverà contro la Roma a sollevare il quinto trofeo consecutivo di categoria, traguardo che le consentirebbe di volare a quota otto vittorie totali della competizione a pari merito del Torino capolista.

Una vera sfida del cuore quella che si giocherà in Cilento, visto che il tecnico viola - romano e cresciuto nel settore giovanile giallorosso - si troverà di fronte Federico Guidi, per 13 anni alle dipendenze del vivaio della Fiorentina (tra il 2004 e il 2017) durante i quali ha vinto un campionato regionale coi Giovanissimi B e uno scudetto coi Giovanissimi nazionali. Il tutto sotto la guida di Vincenzo Vergine, oggi a capo del settore giovanile del club capitolino ma, a sua volta, per 13 stagioni Deus ex machina del vivaio viola (per il "prof", com’è soprannominato, nella bacheca si contano un campionato Giovanissimi, uno Allievi, due Coppe Italia Primavera e Supercoppa italiana Primavera oltre a un’esperienza di quattro anni come amministratore delegato della Fiorentina Women’s con cui ha vinto quattro trofei).

Scelte di formazione quasi già fatte per Aquilani, reduce da quattro vittorie consecutive tra Coppa e campionato e, da due turni, al secondo posto in classifica (a +3 sui giallorossi). Squalificato il solo Vitolo, il tecnico dovrebbe puntare sul 2005 Harder in mediana con la coppia Distefano (12 gol e 12 assist in stagione) e Toci riferimenti offensivi. Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Toci. All. Aquilani.

Andrea Giannattasio