Quella voglia di respirare grande calcio

Cosimo

Zetti

Primo aspetto positivo: lo stadio, pieno, pienissimo, come mai si era visto durante questa stagione. Se al Franchi ci sono 40mila spettatori significa che Firenze ha voglia di respirare grande calcio. Significa che, nonostante la classifica ancora un po’ deficitaria, si avverte la netta sensazione di potersi togliere tante belle soddisfazioni, in campionato ma soprattutto in Conference e Coppa Italia. Secondo aspetto positivo: il risultato ottenuto con il Milan. Finalmente una vittoria contro una big, finalmente la sensazione di aver fatto un balzo in avanti per carattere e autostima: non più una squadra impaurita, ma un gruppo cinico e determinato. Una vittoria di ottimo auspicio, la conferma, dopo i tre punti conquistati a Verona, di una crescita costante, anche a livello di mentalità. Terzo aspetto positivo: La rinascita di Ikonè, ancora decisivo dopo l’assist di Verona per Barak, e la freddezza di Gonzalez dal dischetto. Proprio lui, el diablo Gonzalez, che nelle ultime gare era sembrato un po’ appannato. Per non parlare dei due centrali di difesa e di un Cabral che ora è davvero funzionale al gioco di Italiano. Infine Jovic: entra e segna subito. Che vuoi di più dalla vita?