Quei 500 cuori viola

Una macchia viola nella bolgia polacca. Questa sera allo stadio Miejski di Poznan si presenterà questa situazione, dato che i tifosi della Fiorentina saranno circa 500 mentre i tifosi polacchi saranno oltre 40.000 e lo stadio sarà tutto esaurito. Di certo i 500 sostenitori gigliati proveranno a farsi sentire e a spingere la squadra di Italiano, in un contesto del genere non sarà facile perché la formazione di casa si gioca un appuntamento con la storia e tutti i polacchi presenti allo stadio sentono in modo particolare questa partita. Il Lech Poznan non è abituato a disputare i quarti di finale di una competizione europea, la squadra è attualmente terza in campionato anche perché ha dedicato tante energie proprio alla Conference League, competizione in cui crede molto.

Quasi tutti i tifosi viola che saranno presenti allo stadio arriveranno oggi a Poznan e torneranno domani a casa. Chi viaggia in aereo (partendo da Firenze) potrà fare scalo a Monaco di Baviera o in altre tappe intermedie, oppure arrivare direttamente in Polonia ma partendo da altre città italiane. In macchina la strada è lunghissima, sono circa 17 infatti le ore di viaggio necessarie per arrivare da Firenze a Poznan, una vera odissea.

Alessandro Guetta