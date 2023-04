Quattro squadre per un posto Tutto pronto per le semifinali

Dopo una settimana di stand by, domenica prossima, ore 16, il campionato di Promozione si rimetterà in moto con le semifinali del quadrangolare da disputare in campo neutro fra le squadre vincenti nei play off dei quattro gironi. La squadra vincente avrà diritto a partecipare al prossimo campionato di Eccellenza 2023-24. Questi gli accoppiamenti delle semifinali. Gara 1: Geotermica (vincente girone C) contro Art. Ind. Larcianese (vincente girone A).

Gara 2: Lanciotto Campi (vincente girone B) contro Sansovino (vincente girone D). Per la gara numero uno Geotermica-Larcianese, il campo designato di Perignano è stato ritenuto non idoneo per la poca capienza di pubblico in tribuna. Nella seconda ipotesi, le due squadre avevano segnalato il "Santa Lucia" di San Gimignano e il "Bui" di San Giuliano Terme. Oggi, al Comitato Regionale Toscana le due squadre dovranno accordarsi, altrimenti l’ultima ipotesi di scelta potrebbe essere il campo di Badesse.

Per la gara numero due Lanciotto Campi-Sansovino, le due società si sono subito accordate per lo stadio "Fedini" di San Giovanni Valdarno. Queste semifinali a gara unica, in caso di parità al 90’, si effettueranno i due tempi supplementari. Persistendo ulteriormente la parità si provvederà ad effettuare i calci di rigore. Le due squadre che risulteranno vincenti, domenica 7 maggio, sempre in campo neutro si affronteranno per la finalissima che vale la promozione in Eccellenza. Le perdenti dei due gironi, sempre domenica 7 maggio, si affronteranno per il 3° e 4° posto, per completare la classifica finale che verrà presa in considerazione in caso di un possibile posto vacante in Eccellenza.

G. Puleri