Quattro al termine, Scandicci col fiatone

Con la sfida di oggi sul campo del Mezzolara (ore 15), lo Scandicci si gioca una grossa fetta di stagione. Siamo al rush finale del campionato di serie D, col calendario che mette sul piatto gli ultimi dodici punti a disposizione. Lo Scandicci in queste restanti 4 partite è obbligato a racimolare più punti possibili per cercare di restare aggrappato ai playout, iniziando proprio dalla trasferta odierna. Uscire dallo "Zucchini" di Budrio col massimo risultato sarebbe miracoloso, ma consentirebbe di sperare nei playout. Per l’allenatore Taccola i problemi non mancano. Contro il Mezzolara il tecnico dei Blues dovrà ridisegnare la squadra per le assenze di Frascadore e Sinisgallo (squalificati per 2 turni), di Tacconi (solo i turno), come pure di Santeramo che deve scontare l’ultima giornata di squalifica. E’ probabile che venga schierato qualche giovane, come Di Blasio a centrocampo, con Cecconi sulla fascia di difesa, mentre nel ruolo di centrale difensivo l’affidamento sarà su Francalanci.

In attacco riconfermata la coppia Brega-Gozzerini con Saccardi in appoggio. Urge la massima attenzione in quanto il Mezzolara squadra ostica, all’andata ottenne in extremis un pareggio (2-2) grazie al gol all’87 di Bocchialini, dopo i gol di Benedettini, Saccardi e Gozzerini. Infine, arbitra Schimid di Rovereto, coadiuvato da Beggiato di Schio e da Marchesin di Rovigo.

G. Pul.