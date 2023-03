Quanto siamo bipolari A Jovic serve impegno (e a noi un analista)

Firenze si candida ufficialmente agli Europei del 2032. Sarà una bella lotta, ma la nostra città ha ottime possibilità di farcela. Tanto per cominciare lo stadio, quello che dovrebbe essere pronto nel 2026. Un Franchi aggiornato ai nostri tempi. Lo stadio sarà completamente coperto ma in caso di pioggia, rara ma potente, considerati i mutamenti climatici, le coperture delle curve saranno cabrio. In caso di acqua, infatti, sarà possibile ritrarre il tutto per far sentire i tifosi a proprio agio. Piedi fradici, doccia total body e via andare: un effetto nostalgia emozionale che può solo far bene ai romantici del pallone. Il sindaco ha già inviato la collezione di plastici all’Uefa, anche perché pare che ogni tre plastici ti spetti un premio, e i campionati Europei potrebbero essere uno di questi.

Il record di multe durante le partite giocherà a nostro favore. Nove anni potrebbero bastare per ultimare la linea 9 della tramvia, quella con la fermata dedicata al grande Luka, uno che fermo ci sta stare benissimo. E’ anche vero che Jovic ci fa capire quanto siamo bipolari. Vittoria col Milan e grande Luka, che gol, che classe, una rete alla Gigi Riva. Un errore con i turchi e “Ma come si fa…quanta presunzione con quello scavetto no look”. A Jovic serve più corsa, più impegno e meno calcio allo specchio, vero. Ma a noi un buon analista. Anche perché è evidente il fatto che la linea strategica della Fiorentina sul mercato è chiara: se non giochi da una vita vieni da noi che ti rilanciamo. Il serbo era fermo da una vita, Brekalo da un po’ meno. Dodò da sette mesi. Possiamo lamentarci se ci mettono un po’ a ingranare? Provate a fra ripartire la vostra Fiat Palio dell’83 rimasta ferma in garage da Italia ’90. Quella con l’adesivo “meglio secondi che ladri” attaccato vicino alla targa. Non sarà facile. Magari in discesa, o a spinta. Già, anche a Jovic ogni tanto servirebbe una spinta per andare incontro al pallone, ma questa è un’altra storia. Serve pazienza.

Perché poi contro il Sivasspor la Fiorentina non ha giocato male e ha vinto la settima partita di fila in Europa. Sì, l’uno a zero non chiude i conti e ci sta tutto. Però dai, ora non iniziamo con le paranoie. Il Braga sembrava il Real e poi si è rivelato non molto diverso dalla selezione dei boscaioli della Val di Fassa. Ora già si parla di altitudine, di un viaggio allucinante, di gelo. Manca solo l’abominevole uomo delle nevi in panchina e siamo a posto. Diciamo che la Fiorentina può farsi del male soltanto da sola. Da sottolineare l’ammonizione surreale a Biraghi, reo di aver perso due secondi prima di battere il calcio d’angolo. Pare che a partita finita l’arbitro abbia spiegato al capitano che voleva solo evitargli la trasferta micidiale in Turchia e che comunque chiarirà la cosa scrivendo una lettera a se stesso. Poste Italiane ringrazia.