Qualità e quantità Non solo in mediana

La qualità in mezzo al campo di Bonaventura (sempre raddoppiato), sospinta dalle lucide intuizioni di Castrovilli, consente alla Fiorentina di tenere alto il baricentro dell’azione e allo stesso tempo a impegnare Brozovic anche nella fase di contenimento. La posizione di Mandragora, quasi ’box to box’ a non dare punti di riferimento agli avversari. Cabral si danna l’anima per essere il primo prima ad andare in pressing sull’uscita del pallone durante le partenze dal basso dei nerazzurri. Ma anche punto di riferimento offensivo essenziale che accorcia per legare il gioco, ma anche per consentire ai compagni di salire e togliere pressione dalle parti delle mediana. I cambi hanno l’obiettivo di tenere le posizioni e provare a replicare.