Prova di carattere La Valdarninsieme vince in rimonta

U. VALDARNINSIEME

3

A.V. ACQUI TERME

2

U. VALDARNINSIEME: Tani 1, Poggi 16, Casimirri 19, Brogi 11, Monchi 7, Mariottini 29, Morandini L., Arnetoli 2, Moleri 1, Mori. All. Lapi

A.V: ACQUI TERME: Bondarenko 18, Mirabelli 17, Bergese 16, Zonta 7, Scardigli 16, Fabbrini 2, Catozzo 2, Raimondo L. All. Marenco

Parziali: 19-25, 25-27, 25-22, 25-21, 16-14

Grande prova di carattere dell’Unomaglia Valdarninsieme che, dopo oltre due ore di gara, conquista un importante successo al tie-break contro l’Acqui Terme, una delle dirette concorrenti per la salvezza. Priva all’ultimo momento della Zatini, la compagine allenata da Lapi ha dovuto subire le piemontesi in un primo set che aveva visto le ospiti mantenere un buon margine di vantaggio. Le alessandrine concedono, poi, il bis nella seconda frazione che si concludeva sul filo di lana. A questo punto, le valdarnesi avevano una veemente reazione e nella terza frazione, riuscivano ad imporsi 25-22. Sulle ali di una ritrovata fiducia nei propri mezzi, l’Unomaglia pareggiava i conti nella quarta frazione, vincendo per 25-21. L’esito di questa avvincente partita era quindi demandato al quinto set: avanti per 10-7 e 12-8, le locali dovevano subire il tentativo di rimonta delle rivali, prima di poter gioire chiudendo 16-14.

Ma.Fi.