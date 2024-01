Promozione. Settignanese, gara scivolosa. L’anticipo è in casa del Pienza

Oggi, alle 14,30, si gioca l’anticipo per il girone C fra il Pienza e la Settignanese, anticipo relativo alla 2ª di ritorno (arbitro Galli di Prato). Per la Settignanese di Milanesi si profila una trasferta abbastanza impegnativa contro un Pienza penultimo, smanioso di risalire in classifica, anche in considerazione che al tecnico Milanesi mancheranno per squalifica gli attaccanti Matteo Marrani l’autore del gol del successo dell’andata (1-0) che salterà un turno e Lorenzo Tofanari che per condotta violenta nei confronti di un avversario resterà fermo tre gare. La Settignanese per sostituire gli assenti avrà come alternative Fani, Milanesi, Gomez e Paggetti, servirà una gara di prudenza per capitalizzare al meglio il risultato necessario a smuovere la classifica.

Due giocatori di spessore (c’è il rientro dalla squalifica del difensore Jacopo Corri) che potevano dire la loro contro la formazione senese in fibrillazione per gli ultimi sviluppi sentenziati dal giudice sportivo questa settimana. Come noto, al Pienza peserà molto l’assenza di Gregorio Guerra che per questa squalifica ha praticamente concluso la stagione. Il giocatore della squadra senese dopo la gara col Sansovino, ha subito una pesante squalifica fino al 18 settembre "per aver protestato a fine partita duramente l’arbitro, calpestandolo e tenendolo per un braccio".

G. Pul.