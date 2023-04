Promossi Fiesole e San Godenzo

In Prima Categoria girone E Fiesole in trionfo: batte 5-0 il Pestello Montevarchi e vola in Promozione vincendo il campionato con due giornate di anticipo. Le reti del Fiesole sono di Gigli (2), Forconi, Martongelli e Yasser. Al termine grande festa dei tifosi biancoverdi. Inaspettata sconfitta casalinga della Settignanese superata 3-1 dal Pergine, il gol della bandiera di locali è di Milanesi. Vittoria esterna del Chianti Nord per 1-0 sul campo del Belmonte con gol di Calamandrei. Lunedì 10 aprile, per Pasquetta, sono in programma, con inizio alle 15,30, queste gare: Bibbiena-Audace Galluzzo, Cubino-San Clemente, Incisa-Castelnuovese. Nel girone D brillante vittoria del Barberino Tavarnelle per 3-1 espugnando il campo del Rinascita Doccia con reti di Bianchi, Calamassi e Sarti. Sorpresa di Pasqua a Cerbaia con i locali battuti 4-0 dal Novoli che va a segno con Enache, De Tellis e doppietta di Maio. Nelle altre partite: Atletica Castello-Settimello 2-4, isolotto-Barberino Mugello 1-2, Ginestra-Casellina 1-1. Lunedì si giocheranno due partite, entrambe alle 15,30, con in campo Sestese-Malmantile e Sporting Arno-Gallianese.

In Seconda categoria girone H Il San Godenzo batte 1-0 la Ludus con gol di Zepponi e vince il campionato. Il San Godenzo è sempre stato in testa meritando a pieni voti il ritorno in Prima categoria. Il Reggello batte 4-0 la Vigor Misericordia Pontassieve con doppietta di Focardi e gol di Ceseri e D’Orazi. Questi tutti gli altri risultati della terzultima giornata di campionato: Albereta 72 - San Polo 1-0, Firenze Sud - Molinense 2-1, Londa - Sagginale 1-2, Rontese - Caldine 0-2, Sant’Agata - Firenzuola 4-0, Santa Brigida - Pelago 1-2. Le Caldine sono salve.

Francesco Querusti