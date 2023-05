Primo spareggio al Pontassieve Ora c’è lo scoglio Zenith Prato

CASTIGLIONESE

1

PONTASSIEVE

3

CASTIGLIONESE: Ermini, Viciani, Giorgi, Talladira (76’ Steccato), Menchetti, Menci, Redi, Tacchini (46’ Berneschi), Falomi, Borghesi (78’ Sekseni), Capogna. All.: Fani.

PONTASSIEVE: Morandi, Fantechi (66’ Fioravanti), Giannelli, Muho, Visibelli, Fani, Di Leo, Salvadori (66’ Serrotti), Cassai (62’Minischetti), Taflaj (94’ Adami), Sitzia. All.: Brachi.

Arbitro: Colombi di Livorno.

Marcatori: 7’ Taflaj, 22’ Fantechi, 54’ Berneschi, 83’ Di Leo.

Note: spettatori 450. Ammoniti: Viciani, Capogna, Steccato, Muho, Di Leo, Serrotti.

Castiglion Fiorentino – Uno splendido Pontassieve fa sua la prima gara spareggio play off del girone B di Eccellenza. Dallo stadio Faralli la squadra di Brachi esce con autorità al termine di una sfida dominata e vinta per 3-1. Un Pontassieve che dopo la delusione dello scorso anno per essere subito uscito dalla competizione, stavolta è stato bravo a dominare un’avversaria che nell’arco del campionato è stata fra le protagoniste. Il Pontassieve domenica affronterà in finale lo Zenith Prato uscito vittorioso per 2-0, dal campo della Colligiana. Si vede subito che il Pontassieve è più in palla rispetto ai locali. Al 7’ un gran tiro di Taflaj da 25 metri sorprende Ermini. Al 22’ Cassai scodella un assist per Fantechi che trova lo spiraglio per segnare. Nella ripresa, la Castiglionese con Falomi prova a superare Morandi, che risponde parando un tiro insidioso con i piedi. Ci prova anche Redi, ma la palla è intercettata da Muho. Al 54’ la Castiglionese accorcia le distanze. Il nuovo entrato Berneschi vince un duello e beff Morandi. Brachi inserisce Minischetti e Serrotti per dare più forza alla squadra che non corre più rischi. Anzi, all’83 Di Leo segna il 3-1 mettendo fine alle ostilità.

G. P.