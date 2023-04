Primavera da sballo Quinta finale di coppa

Fiorentina

3

Genoa

2

FIORENTINA: Martinelli; Biagetti (82’ Comuzzo), Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti (71’ Nardi), Amatucci, Harder, Favasuli (82’ Vigiani); Distefano (88’ Vitolo), Toci (87’ Sene). All. Aquilani.

GENOA: Sattanino; Gagliardi (88’ Cagia), Bolcano, Calvani, Sarpa (57’ Papadopoulos); Palella (70’ Arboscello), Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero (70’ Bornosuzov); Debenedetti. All. Agostini.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Marcatori: 47’ Amatucci, 49’, Kayode, 56’ Krastev, 68’ Papadopoulos, 83’ Bornosuzov.

FIRENZE - Ancora una finale di Coppa Italia. La quinta consecutiva per la Fiorentina Primavera, che al termine di un match con il classico veleno nella coda ha superato per 3-2 il Genoa regalandosi la finalissima del 26 aprile a Salerno contro la Roma dell’ex tecnico Guidi. Una partita davvero pazza quella del Torrini, dove dopo un primo tempo di sofferenza la squadra di Aquilani ha deciso di mettere il turbo segnando tre reti nei primi 11’ del secondo tempo: a mettere la freccia dopo 2’ ci ha pensato subito Amatucci su una rimessa laterale di Kayode, poi lo stesso terzino con un tiro a giro sul secondo palo ha fatto bis e 7’ dopo è stato Krastev a portare a tre il computo dei gol. In mezzo una sfida fisica che ha avvantaggiato soprattutto la squadra dell’ex viola Agostini, che nel finale di match ha prima riaperto i giochi con Papadopoulos e poi, a pochi minuti dal triplice fischio, ha siglato il 3-2 di testa con Bornosuzov. Sono a quel punto servite un paio di parate di Martinelli (una davvero splendida in pieno recupero) per regalare alla Primavera la sua dodicesima finale negli ultimi cinque anni, l’ottava dell’era Commisso che ha gioito dagli Usa in attesa di celebrare lo stesso traguardo anche con la prima squadra: "Adesso andremo a Salerno e ce la giocheremo con la testa libera: fare intanto cinque finali di fila è un record che penso nessuno riuscirà mai a replicare" ha dichiarato molto soddisfatto Aquilani al termine della gara.

Andrea Giannattasio