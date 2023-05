Prima e Seconda categoria In cinque sognano il salto

Sogni di gloria per le società che hanno vinto i playoff dei rispettivi gironi nei campionati di calcio dilettanti in Prima e Seconda categoria. Nel comprensorio fiorentino sono Settignanese e Barberino Tavarnelle a qualificarsi per gli spareggi regionali, insieme al Club Sportivo Firenze, Grevigiana e Reggello in Seconda categoria.

L’ultimo a ottenere il pass è stato il Barberino Tavarnelle che ha battuto 1-0 il Novoli nella finale giocata domenica sera allo stadio Bozzi alle Due Strade. Gol decisivo all’ultimo minuto dei supplementari realizzato da Panerai. La Libertas Barberino Tavarnelle si giocherà la Promozione contro i pisani del Forcoli Valdera. Questi tutti i risultati delle finali playoff e le sfide in programma per gli spareggi regionali di domenica prossima che concluderanno la stagione.

Prima categoria: Barberino Tavarnelle-Novoli 1-0, Settignanese-Galluzzo 0-0 (si qualifica la Settignanese meglio piazzata in campionato), Valdichiana-Ponte d’Arbia 1-1, Romagnano-Folgor Marlia 2-0, Academy Porcari-Forcoli 0-2, Casolese-Massa Valpiana 0-1. Le finali regionali (in gara unica in campo neutro) di domenica: Valdichiana-Settignanese; Barberino Tavarnelle-Forcoli Valdera; Romagnano-Massa Valpiana.

Seconda categoria, i risultati delle finali play-off: Club Sportivo - Poggio a Caiano 2-1, Sambuca - Grevigiana 1-2, Atletico Levane Leona - Cavriglia 3-1, Monteroni - Atletico Piancastagnaio 1-3, Ricortola - Mulazzo 0-2, Capannori - Gallicano 3-1, Livorno 9 - Vada 2-1, Capannoli San Bartolomeo - Casciana Terme 0-2, Pistoia Nord - Atletico Casini Spedalino 2-1. Reggello e Manciano sono già qualificate per le finali regionali.

Le finali regionali di domenica (in gara unica in campo neutro) saranno queste: Capannori - Grevigiana; Piancastagnaio - Club Sportivo Firenze; Livorno 9 - Mulazzo; Manciano - Atletico Levane. Triangolare Reggello - Pistoia Nord -Casciana Terme.

Francesco Querusti