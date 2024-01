Prima e seconda categoria. I recuperi premiano S. Clemente e City

In Prima e Seconda Categoria si sono giocati i recuperi delle partite rinviate a causa del maltempo lo scorso 7 gennaio, valevoli per l’ultima giornata del girone di andata, per riallineare tutti i campionati.

Nel Girone D della Prima Categoria il San Clemente, sul campo neutro di Rufina, ha vinto con il San Godenzo, con un 3-1 in trasferta arrivato in rimonta.

Dopo il vantaggio locale di Camara al 20’, la squadra di Caroti ha rimontato con le reti di Ciullini al 45’, Luca Tonielli al 46’ e Gucciardo in pieno recupero.

Nel Girone F della Seconda Categoria il Daytona ha pareggiato per 1-1 sul campo del Tavola e ha raggiunto la Laurenziana in vetta alla classifica. Per i pratesi rete di Spano; per i fiorentini a segno Kabir.

Nel Girone I della Seconda Categoria il Santa Brigida è stato battuto in casa per 2-1 dall’Unione Sport

Firenze City.

Per i locali a segno Filippo Sarti; per gli ospiti fiorentini autorete di Natale e gol vincente di Vicini.