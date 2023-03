Premio Salvetti, sfilata dei migliori arbitri

Gran galà al Centro Tecnico di Coverciano per la consegna del Premio Ferruccio Salvetti, davanti a una platea ricca di personalità con la presenza del massimi esponenti del mondo arbitrale italiano. Con loro anche la direttrice del Qn, La Nazione, Resto del Carlino e Giorno, Agnese Pini. Il premio è nato nel 2019 per ricordare l’arbitro benemerito Ferruccio Salvetti insignito della medaglia d’oro nell’anno 2005 e che si avvicinò al mondo del fischietto nel 1955 grazie ad Artemio Franchi. Sono stati consegnati i riconoscimenti delle edizioni 2020-2023 rinviati per il Covid. "Il premio Ferruccio Salvetti - hanno detto i figli Giandomenico e Pierfrancesco - vuole ricordare una persona che è sempre stata vicina allo sport, dando esempio di un corretto stile di vita. Un riconoscimento attribuito ogni anno a personaggi che nel loro ambito hanno rappresentato i valori di nostro padre come l’impegno, lo spirito di sacrificio, la passione e il rispetto. L’edizione di quest’anno la vogliamo dedicare a nostra sorella Alessandra che ci ha lasciato prematuramente, insieme al ricordo di Alberto Michelotti". Di rilievo l’intervento di Paolo Casarin, padre nobile del premio, che ha voluto far presente che sono tante le persone che continuano a ricordare Ferruccio Salvetti e i suoi ideali.

Ricco il palcoscenico dei premiati: Deborah Bianchi, arbitro inserita dal 2022 nella lista Uefa, ha ricevuto il riconoscimento dalla direttrice Agnese Pini; Roberto Rosetti ha ricevuto il premio da Paolo Casarin per i valori e la serietà espressi nella sua carriera; Stefano Braschi, al top negli anni 90, per la sua disponibilità a far crescere i giovani arbitri anche come uomini; Marco Ravaglioli, premiato da Duccio Baglioni, per la carriera e il modo sempre sorridente e gentileversotutti; premio alla memoria per Andrea Lastrucci consegnato dalla famiglia Salvetti al primo grande arbitro del calcio a 5 e persona piena di passione. Infine sono stati premiati Matteo Apricena come arbitro e dirigente di sicuro affidamento e attaccamento al ruolo e a Duccio Baglioni convinto sostenitore dell’importanza della formazione, del confronto e della condivisione di esperienze. Spazio finale per un riconoscimento a mister Gabriele Cioffi con il suo celebre motto ‘Volere è potere’ che deve essere filosofia di vita.

Francesco Querusti