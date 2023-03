Premio Salvetti, cerimonia a Coverciano

Torna, dopo lo stop dovuto al Covid, il prestigioso riconoscimento Ferruccio Salvetti che viene assegnato a personalità del mondo arbitrale e sportivo. La cerimonia si svolgerà oggi alle 18 al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con le presenze d’eccezione degli arbitri Gianluca Rocchi, Roberto Rosetti e Paolo Casarin. Il Premio, nato nel 2019 per ricordare Ferruccio Salvetti, arbitro benemerito, insignito della medaglia d’oro nell’anno 2005, che si avvicinò al mondo del fischietto nel 1955 grazie ad Artemio Franchi, è stato voluto dai figli Alessandra (scomparsa nel 2020), Giandomenico e Pierfrancesco, che dal padre ha ereditato la passione per il fischietto. Nel corso della cerimonia saranno assegnati anche i premi delle edizioni 2020, 2021, 2022 oltre al 2023 e verranno premiati esponenti del mondo arbitrale (dirigenti, arbitri in attività e non, sia nazionali che internazionali) ed altre figure del mondo sportivo davanti a una numerosa platea di personalità. Nella prima edizione vennero premiati: Paolo Casarin, Michele Uva, Gianluca Rocchi ed Alberto Michelotti.