Premio Nereo Rocco alla memoria di Davide Astori

Firenze, 23 giugno 2023 – La giuria del 43/o Premio ‘Nereo Rocco’ ha votato per la Carriera Marco Tardelli, per lo Sport Cristiano Biraghi, alla Memoria Davide Astori, per il giornalismo sportivo Massimo Marianella, per il personaggio emergente Thiago Motta.

Consegneranno i premi il governatore della Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella il 14 settembre all'Auditorium di Coverciano.

Sempre a cura della Settignanese calcio è in preparazione il 44/o Torneo Internazionale 'Nereo Rocco’ dal 26 al 30 agosto con giocatori della Categoria Allievi (anno 2007).

Il torneo farà base allo stadio ‘Ferruccio Valcareggi’ di Firenze. Parteciperanno le seguenti società: Fiorentina, Napoli, Roma, Bologna, Empoli, Spezia, Pisa, Sturm Graz, Honved Budapest, Partizan Belgrado (vincitore della 43/a edizione), Città di Pontedera, Lodigiani, Arezzo, San Donato Tavarnelle, Tau Calcio, Settignanese (società organizzatrice).