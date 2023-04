Premio "Il Diavolo", vince City of Stars

All’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze, l’allievo di Marco Gasparini, City of Stars, ha vinto e convinto con l’interpretazione brillante di Maikol Arras nel Premio Roberto Il Diavolo (montepremi 11mila euro). Una corsa handicap sui 1500 metri per 14 cavalli di 4 anni ed oltre. Il castrone City of Stars, portacolori di Francesca Turri, con un perentorio allungo in dirittura d’arrivo si imponeva in 1.34.3 davanti a Feeling Tip Top, con Germano Marcelli, Camerlengo con Francesco Dettori, Havana Billy con Gessa e What You Can con Dario Di Tocco. Una corsa emozionante che si è decisa nella parte finale dei 1500 metri del percorso davanti a una bella cornice di pubblico. Al totalizzatore City of Stars pagava euro 11,31 come vincente. Marco Gasparini si conferma il miglior allenatore nelle corse handicap di buon livello. Al Visarno continua a pieno ritmo anche a maggio la stagione del galoppo.

F. Que.