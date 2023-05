Premio Duca di Parma Sulas domina la corsa

Salvatore Sulas, in sella al purosangue Benazzi, conquista il Premio Duca di Parma (montepremi euro 11.000). Spettacolo ed emozioni all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze in una corsa handicap sui 2000 metri di pista grande. All’evento clou della sesta giornata di galoppo erano 11 i cavalli alle gabbie. Benazzi, allievo di Vittorio Oriani e portacolori di Erwin Marchelli, dopo una corsa da protagonista riusciva a svettare con merito tagliando per primo il traguardo in 2.09.6 grazie anche al fantino Salvatore Sulas, come sempre brillante ed efficace.

L’esperto 8 anni, figlio di Mujahid e Buenos Aires, firmava la settima affermazione in 58 uscite, portando il proprio bottino di somme vinte in carriera a quota euro 73.882. Quota vincente di Benazzi euro 6,21. A Firenze giovedì 11 maggio si correrà dalle 15,30 il prestigioso convegno dei 4 e 5 anni Anglo Arabi (montepremi euro 16.500) sul percorso di metri 2000 denominato Premio Omnium del Visarno. Giovedì 18 magggio ecco il Premio Giuseppe Camarrone (montepremi euro 13.200) per 4 anni ed oltre. Sarà poi la volta del Premio Granduca Leopoldo che unisce storia e tradizione per 3 anni sui 1200 metri. Giovedì 25 maggio è in programma il Granducato di Toscana (euro 13.200) corsa per cavalli di 3 anni sui 1200 metri e si tornerà all’antico col Premio Paolo Demidoff (euro 13.200) per 4 anni ed oltre. Sabato 27 maggio Gran Premio Allevamento per puledri Anglo Arabi di 3 anni (montepremi euro 16.500) e corse anche per i 4 anni e oltre.

F. Que.