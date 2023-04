Premio Crush in volata Colombi è senza rivali

Con Colombi Coolest Concept prevale su Silando nel Premio Crush fra i 3 anni di Firenze. Una giornata ancora fredda di inizio Primavera, al centro del secondo convegno di galoppo all’Ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze dove svettava il Premio Crush (montepremi 11.000 euro). Una corsa con handicap sui 1200 metri riservata a sei purosangue di tre anni.

Con Stefano Saiu in sella, dopo la sgabbiata, Silando si portava in avanti davanti a Coolest Concept e Our Florentine e guidava la corsa. A metà della dirittura d’arrivo Coolest Concept con l’esperto Claudio Colombi lo apparigliava, per poi superarlo con un discreto allungo, vincendo in 1.13.5. Our Florentine si piazzava con Alessio Satta al terzo posto, sopravanzando Hope For The Future e People From Ibiza. Coolest Concept, allievo di Endo Botti e portacolori della Scuderia Sagam pagava come vincente al betting euro 3,49. Una corsa spettacolare e di eccellente valore.

Un pimpante Day of Glory, invece, spiccava in volo col tempo di 1.14.2 fra i 4 anni all’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Dopo 14 mesi di amaro digiuno il bel 4 anni Day of Glory, in coppia con il suo trainer Edoardo Baldi, è tornato al successo perentorio vincendo sui 2020 metri, dopo percorso esterno, il Premio Herve Fillon (montepremi 7.700 euro). Primi 600 in 45.9 e Day of Glory avanzava al fianco del battistrada, che transitava a buona media al primo km. Demon di No teneva un’andatura rapida con 400 metri in 29.6, ma Day Of Glory stimolato da Edo Baldi lo attaccava con due fendenti in 1.3 e 14.8.

Prossimi appuntamenti al ‘Cesare Meli’ di Firenze. Oggi Premio San Siro Sprint (euro 8.800) per 4 anni ed oltre sul percorso di 1200 metri. Giovedì 20 Premio Roberto Il Diavolo (euro 11.000) per 4 anni ed oltre metri 1500. Martedì 25 aprile rilevanza nazionale con il 196° appuntamento con la Corsa dell’Arno (montepremi euro 44.000) per 4 anni ed oltre sui 2200 metri etanti eventi collaterali a livello sociale cittadino.

F. Que.