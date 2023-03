Premio Castello Bossi Visarno spettacolo Everett Grif al fotofinish

Nel Premio Castello di Bossi in evidenza Everett Grif che prevale su Esplosivo Gso sui 2020 metri del Visarno. In una giornata invernale, all’ippodromo delle Cascine si è svolto un convegno di trotto, riservato ai cavalli di 3 anni non vincitori di euro 7.000, con montepremi di 6600 euro. Al via Edvide Jet con Maione assumeva la leadership in 15.5, per poi sbagliare e ai 400 metri Esplosivo Gso con Natale Cintura subentrava al comando. Primo km in un lento 1.21.5, determinato anche dalla pista pesante, quindi nel secondo km il leader, affiancato da Epsom dei Greppi, aumentava l’andatura con 800 metri in 1.04.4. In retta d’arrivo con una frazione in 14.9 Everett Grif, con Cesare Ferranti, effettuava una splendida progressione e riusciva a superare al fotofinish col tempo di 1.20.2 di media al km Esplosivo Gso, mentre Elettra Bi in 1.20.3 si aggiudicava la terza moneta.

F. Que.