Pradé guarda avanti "Vittoria che serve Anche per il futuro"

La prestazione solida e cinica della Fiorentina ha soddisfatto anche il ds viola Daniele Pradé che ha voluto sottolineare come lo scontro di Verona non fosse semplice perché si sono sfidate "Due squadre che erano in salute. Noi venivamo da un buon successo in rimonta perciò questa è una vittoria in campionato che ci serviva parecchio perché non stavamo facendo bene".

Il tema gol e attaccanti da sempre è caro al direttore sportivo che evidenzia un aspetto: "Più le punte fanno gol, più prendono fiducia, superando così quei momenti bui che hanno vissuto - chiosa Pradè –. Sono contentissimo per Cabral, il mister ha scelto lui ma c’è Jovic che è sempre pronto, andiamo avanti su questa strada. Ora pensiamo al Milan, abbiamo quattro giorni per prepararla".

Già, poco tempo ma ormai è diventata quasi una consuetudine visti i doppi impegni di coppa: "Abbiamo dato una svolta al campionato – chiude il ds – anche se sabato prossimo andremo a giocare contro una squadra in grandissima salute, che viene da risultati importanti ma noi ci faremo trovare pronti". Il Milan è avvertito.

Gi. Mar.