Pradè e una gara top "Siamo stati noi la squadra di livello"

"Eravamo noi la squadra di assoluto livello, non l’Atalanta. Non ho visto una squadra più forte di noi e che ci sta davanti di 7 punti. In ogni situazione siamo stati vincenti". Il direttore spotivo viola Daniele Pradè esalta la prestazione della Fiorentina e ai media ufficiali conferma: "Meritavamo assolutamente di vincerla, arrivavamo prima su ogni seconda palla. Abbiamo calciato spesso in porta rispetto a loro. C’è rammarico perché meritavamo. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Per noi il Franchi sta diventando sempre più un fortino, li abbiamo schiacciati e gli abbiamo concesso poco. E ora la testa a giovedì", la raccomandazione finale.