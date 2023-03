Porta Romana, tre punti salvezza

L’undicesima giornata di ritorno del girone B di Eccellenza ha confermato che la capolista Figline nonostante il vantaggio, avrà da lottare ancora contro avversari temibili. Tanti gol realizzati, ben 26 con un solo rigore. Ha riposato la Lastrigiana. Mercoledì si recuperano due gare: Foiano-Lastrigiana e Colligiana-Signa.

Colligiana-Figline 2-0 Al "Manni" la capolista Figline non ha avuto fortuna e si è dovuta arrendere. Episodio contestato al 30’: la palla calciata su punizione da Sesti entra in rete, ma l’arbitro non ha concesso il gol. Il Figline mastica amarissimo, la Colligiana sorride per i due gol di Mugnai.

Firenze Ovest-Fortis 1-0 Grazie al gol di Torrente l’Ovest raccoglie tre punti preziosi in fase salvezza a spese di una Fortis che nonostante una buona reazione non è riuscita a trovare la via del gol. L’Ovest poteva arrotondare, ma Lakti a un metro dalla porta ha sprecato malamente.

Porta Romana-Foiano 4-3 Girandola di gol al "Bozzi" con il Porta Romana resuscitato che centra il 2°successo di fila. Grazie ai due gol di Corsi e alle reti di Caschetto e Imparato, la classifica ora fa meno paura. Per il Foiano ha realizzato Acatullo (2 volte) e Ruffini.

Baldaccio Bruni-Rondinella 1-3 Trascinata da un buon gioco collettivo e dalla vena di Rosi, Marini e Renna, la Rondinella espugna lo "Zanchi" con la doppietta di Renna e al gol di Fantechi. Il posto nei play off è ormai sicuro. Per la Baldaccio il gol è di Autorità.

Sinalunghese-Pontassieve 4-2 La trasferta era prevista difficile ma non certo disastrosa per la squadra di Brachi, che incassa la terza sconfitta di fila. Le assenze di Adami, Di Leo, Minischetti e Visibelli si sono fatte sentire. Le reti: Biagi, Salvadori, Bencini (2l), Corsi e autorete di Bucaletti.

Mazzola Valdarbia-Signa 0-0 Nonostante l’impegno, due tiri di Cellai e di Tempesti sono stati neutralizzati dal portiere Cefariello che ha permesso al Signa di prendere un solo punto. Chiantigiana-Prato 2000 5-0 Compito facilitato contro la squadra del Prato 2000 ormai in disarmo. I gol: Focardi Olmi e due reti a testa di Kebbeh e Cioni. Falteri regala la vittoria ai suoi, negando agli aretini l’occasione di recuperare terreno nei confronti della capolista Figline.

Giovanni Puleri