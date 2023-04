Porta Romana-Ovest, che rischio

Anche il campionato di Eccellenza si rimette in moto con la post season relativa ai play off e play out in programma domenica 30 aprile. Per il girone "B" dopo promozione del Figline in serie D e le due retrocessioni di Prato 2000 e Chiantigiana, domenica ci sarà lo scontro diretto play out che coinvolge due squadre fiorentine: il Porta Romana e Firenze Ovest che, per regolamento, si affronteranno per stabilire la terza squadra di questo girone che dovrà scendere in Promozione assieme alle altre due sopra citate. Sarà una domenica di Eccellenza dalle tante emozioni anche per via della disputa delle semifinali play off con le quattro squadre interessate: Castiglionese, Colligiana, Zenith Prato e Pontassieve.

Questi gli accoppiamenti: Castiglionese–Pontassieve e Colligiana–Zenith Prato. Per i play off e play out, il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, verranno disputati i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata vincente la squadra meglio classificata al termine del campionato. Le due squadre del girone "B" che risulteranno vincenti, domenica 7 maggio, sempre in gara unica e campo neutro, si affronteranno per la finale (in caso di parità dopo i 120 minuti ci saranno i rigori) per decretare la squadra vincitrice che andrà a disputare la fase nazionale play off. Per il girone "A", ricordiamo che il Cenaia è stato promosso in serie D, mentre nei play off la semifinale sarà fra Cuoiopelli–River Pieve. La vincente di questo spareggio andrà ad effettuare la finale con il Fratres Perignano qualificatosi per i 10 punti della forbice eliminando il Castelfiorentino. Sempre per questo girone, dopo le retrocessioni di San Miniato Basso e Armando Picchi, lo spareggio play out per la terza retrocessione in Promozione sarà fra Tuttocuoio–San Marco Avenza.

Ricordiamo che le due squadre vincitrici dei play off girone A e B Regionali, andranno alla fase nazionale che coinvolgerà 28 squadre per stabilire le 7 promozioni per la serie D. Questo l’abbinamento del 1° turno con gare di andata e ritorno il 28 maggio e 4 giugno. Toscana: vincente del girone "A" contro l’Emilia Romagna, vincente del girone "B" contro l’Umbria. Le squadre che supereranno il turno accederanno al 2° turno in programma l’11 e 18 giugno.

Giovanni Puleri