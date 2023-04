Porta Romana e Ovest, che spareggio E il Pontassieve sogna le finali playoff

È una domenica calcistica molto interessante con in programma (alle ore 15) le semifinali playoff del girone B di Eccellenza, più la sfida playout per decidere la terza squadra che scenderà in Promozione. Per entrambe le sfide, il regolamento prevede che in caso di parità al 90’ si effettueranno i tempi supplementari. Se perdurasse la parità, vince la squadra che al termine del campionato si è classificata meglio rispetto all’avversaria. Queste le gare odierne.

Playoff semifinali: allo stadio "Faralli" di Castiglion Fiorentino il Pontassieve di Marco Brachi affronta la Castiglionese (che ha concluso il campionato al quarto posto) di Fani per sperare di proseguire quel sogno promozione. All’appuntamento dei playoff che sono pur sempre una lotteria, il Pontassieve (classificatosi quinto) si presenta in ottima forma e con il morale alto per gli ultimi risultati positivi, consapevole che poter proseguire il cammino promozione dovrà centrare in tutti i modi la vittoria. Le ultime novità sulle formazioni. Entrambe le due squadre si presentano all’appuntamento al gran completo, anche se quella di Brachi prima della gara dovrà verificare le condizioni fisiche di Muho non ancora al meglio. Infine, l’altra semifinale del girone "B" si gioca fra Colligiana-Zenith Prato, arbitro Bassetti di Lucca.

Playout spareggio: Allo stadio "Bozzi" delle Due Strade, sempre alle 15, si disputa invece lo spareggio playout fra il Porta Romana allenato da Stefano Carobbi (quartultimo) e il Firenze Ovest (terzultimo) del tecnico Angiolini (arbitro Mariani di Livorno). Una stagione in 90 minuti che sciorinerà una sfida al cardiopalma per decidere la terza squadra che dovrà scendere di categoria assieme al Prato 2000 e Chiantigiana. Una partita da dentro o fuori che al Firenze Ovest di Angiolini impone un solo risultato, quello dei tre punti. Le due squadre non lamentano assenze: l’Ovest recupera Pecchioli. Tutti pronti per l’ultima battaglia che purtroppo costringerà una iorentina a scendere di categoria.

Giovanni Puleri