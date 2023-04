Pontassieve, un poker per i play off

Con la 34ª giornata cala il sipario sul girone "B" di Eccellenza. Dopo la promozione anticipata in serie D della capolista Figline, decretati gli ultimi verdetti. La post-season play off si giocherà con queste semifinali: Castiglionese-Pontassieve e Colligiana-Zenith Prato. Per i play out spareggio fra Porta Romana e Firenze Ovest, necessario per la terza retrocessione dopo quelle avvenute in precedenza di Prato 2000 e Chiantigiana. Questi gli ultimi risultati.

Figline-Prato 2000 4-0. Al triplice fischio, la squadra di Stefano Tronconi al Del Buffa ha ricevuto l’abbraccio di tutta la Figline sportiva (800 spettatori presenti), con scene di tripudio, con un entusiasmo incontenibile per la conquista della serie D. Una stagione memorabile conclusa con l’ultimo atto di formalità con le doppie marcature di Vangi e Zellini.

Mazzola Valdarbia-Pontassieve 0-4. Per la seconda stagione consecutiva il Pontassieve centra l’obiettivo dei play off. La squadra di Brachi è stata perfetta lasciando di stucco il Mazzola Valdarbia, per le tre reti di Di Leo e nel finale Minischetti. Grande prestazione del portiere Morandi che ha ricevuto applausi. Ora l’obiettivo è sulla semifinale play off contro la Castiglionese.

Rondinella-Zenith Prato 1-1. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, il gol del vantaggio di Cragno ha fatto sognare per un po’ la Rondinella. Ma il pareggio di Falteri ha chiuso definitivamente quel sogno play off, molto ambito dai cuori biancorossi. Lo Zenith giocherà con la Colligiana.

Signa-Fortis Juventus 3-4. Partita spettacolare di fine stagione ricca di gol e di emozioni fra due squadre che volevano congedarsi nel migliori dei modi dal loro pubblico. La gara è stata diretta da una terna arbitrale fiorentina tutta al femminile.

Chiantigiana-Porta Romana 0-3. Obiettivo centrato. Grazie ai gol di Caschetto, Gonzales e Corsi, la squadra di Carobbi giocherà in casa lo spareggio play out con il Firenze Ovest.

Colligiana-Lastrigiana 1-1. Un pari che soddisfa entrambi per obiettivi diversi. Al gol di Valori ha risposto Manganelli.

Castiglionese-Sinalunghese 2-0. Grazie ai gol di Menchetti e Falomi, gli aretini consolidano il posto play off.

Baldaccio Bruni-Foiano 1-1. Un pareggio che certifica ad entrambe la salvezza. I gol: Terzi e Menchetti.

Giovanni Puleri