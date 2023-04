Pontassieve-Baldaccio Brachi vuole i play off Si gioca oggi alle 15

Penultimo atto della stagione. Con la capolista Figline ferma per la sosta, oggi l’anticipo Pasquale propone sfide delicate. In coda lotta salvezza sempre più elettrizzante. Le gare alle 15.

Pontassieve-Baldaccio Bruni (all’andata 0-0) arbitro Rinaldi di Empoli. Brachi ha il mirino puntato a i play off. Nella gara di oggi non avrà Giannelli, mentre gli ospiti saranno privi di Andreani, Lomarini e del tecnico Borgo.

Porta Romana-Castiglionese (1-4: Menchetti, Falomi, Bux, Capogna, Di Vito) arbitro Capezza di Napoli. Sarà dura per la squadra di Carobbi (nella foto) piegare una Castiglionese che al Bozzi cercherà di proteggere il secondo posto. Per gli arancionero 3 punti sono fondamentali.

Lastrigiana-Chiantigiana (1-2: Cioni 2, Sarti) arbitro Biagini di Lucca. Il congedo dal suo pubblico la Lastrigiana va ad effettuarlo sull’impianto di San Casciano, puntando al successo per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Biancorossi al completo, ospiti senza Spinelli e Posarelli.

Sinalunghese-Firenze Ovest (0-2: Bartolozzi, Pecchioli) arbitro Cre-monini di Pisa. Dovendo effettuare all’ultima giornata il turno di riposo, l’Ovest a Sinalunga gioca una sfida decisiva. Locali privi di Papa, ospiti senza Alicontri e Pecchioli.

Fortis-Mazzola Valdarbia (1-0: Bruni) arbitro Fiorillo di Lucca. Per la Fortis è l’ultima chance per agganciare il treno play off contro un Mazzola che quel posto non vuole perdere. Fortis priva di Donatini, ospiti senza Bianchi e Gianneschi.

Prato 2000-Rondinella Marzocco (1-1: Caparrini, Casati) arbitro Bulletti di Pistoia. Sull’impianto del Puskas di Signa la Rondine va all’assalto dei play off. Assenti Antongiovanni e Amoddio.

Zenith Prato-Signa 1914 (1-0: Parenti) arbitro Raciti di Siena. Con i rientri di Coppola e Diegoli il Signa è al gran completo, con i locali senza Safina e Gori.

Giovanni Puleri