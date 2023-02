Podismo, la festa dell’Asd Il Ponte

Scandicci, 11 febbraio 2023 - Dopo tre anni di pandemia sosta i podisti della Società Il Ponte di Scandicci tornano a riunirsi per la loro festa sociale e lo fanno alla grande alle Scuderie dell'Antinoro di Montelupo Fiorentino.

In questa splendida location costruita intorno al 1860 da Duca di Brindisi Amerigo Antinoro per ospitare il cavalli del Re d'Italia Emanuele II, è stato il momento per festeggiare la possibilità di stare tutti insieme e rinverdire la tradizione delle premiazioni sociali.

Con l'occasione la ETS regalami un sorriso ha consegnato a Filippo Bianchi il "Premio Fair Play" per sottolineare lo spirito con cui questo atleta pratica lo sport: rispetto degli altri e dell'avversario, lo spirito sportivo e la serenità con cui affronta la competizione a prescindere dal risultato. Hanno presenziato le premiazioni Marco Ceccantini presidente UISP Firenze, Catia Ballotti responsabile della sezione podismo della UISP e Fabrizio Belzuino direttore del negozio di articoli sportivi Nencini sport di Calenzano, che ci tiene a sottolineare la grande soddisfazione per poter essere lo sponsor tecnico della prossima 19esima Mezza maratona Città di Scandicci in programma il 19 febbraio.