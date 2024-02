Podismo, allenamenti collettivi verso l’Albereta Run

Firenze, 29 febbraio 2024 – Il parco dell'Albereta a Firenze si prepara ad accogliere nuovamente gli appassionati di corsa con la seconda edizione dell'Albereta Run. Marco Ceccantini, il Presidente UispFirenze, rivela che l'allenamento collettivo, per ora programmato una volta ogni 3 settimane, vedrà una significativa evoluzione e crescita con l'arrivo della primavera. La forza trainante di questa iniziativa risiede nella collaborazione tra tre rinomate società sportive cittadine: la Società Oltrarno, l'US Nave, e l'ASD Ellera. Questa sinergia non solo amplifica le opportunità di praticare sport per tutti, ma si distingue anche per consentire allenamenti anche dopo il tramonto, sfruttando la struttura, gli spogliatoi e le docce di Albereta 2000, con accesso da Piazza Ravenna. L'importanza di questa proposta è evidente nel suo contributo alla promozione dell'attività sportiva anche nelle ore serali, offrendo a tutti gli appassionati di corsa l'opportunità di mantenere uno stile di vita attivo.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 20 marzo, con raduno alle 19:30 e partenza alle 20. Le vele dei pacemaker, fornite generosamente dalla ASD Regalami un Sorriso, saranno presenti, così come il servizio fotografico per catturare i momenti indimenticabili di questa esperienza sportiva e solidale.