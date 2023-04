Playoff Challenge Cup Il Bisonte cerca il pass

Una vittoria per continuare a sognare. Oggi alle 18 Il Bisonte Firenze è atteso dalla trasferta di Busto Arsizio contro la E-Work per la seconda giornata del girone A della fase Round Robin dei playoff Challenge Cup, e in palio c’è un vero e proprio match point: in caso di successo le bisontine otterranno il pass per la finale del 7 maggio, altrimenti si dovrà aspettare la sfida fra Chieri e Busto di mercoledì per disegnare definitivamente la classifica. Un’occasione da provare a sfruttare per la squadra fiorentina, che sta vivendo un grande momento e che in questo percorso che può valere l’Europa ha ottenuto tre vittorie di fila, le due contro Cuneo e poi quella splendida di giovedì sera a Chieri, nel primo incontro del Round Robin.

"Arriviamo a questa partita con una buona condizione fisica e mentale – racconta l’allenatore de Il Bisonte Carlo Parisi -: la squadra ha fatto vedere che ha ancora voglia di stare in campo e di giocare, e siccome in questo playoff sono molto importanti le motivazioni, conto tanto su questo aspetto. Di contro affrontiamo una formazione difficile da interpretare: non sappiamo con quali giocatrici scenderanno in campo, perché hanno diversi problemi dal punto di vista fisico, quindi dovremo essere pronti a gestire tutte le opzioni".

In effetti, se Il Bisonte si presenterà all’appuntamento al completo, la E-Work deve invece fare i conti con l’infermeria: l’opposto brasiliano Rosamaria Montibeller, forse la giocatrice più importante di coach Marco Musso, non ci sarà, ma in settimana anche Olivotto, Bressan, Zannoni e Battista hanno accusato qualche acciacco: "Busto la conosciamo – prosegue coach Parisi -, è una squadra che gioca bene, ma in questo momento conta molto di più quello che facciamo noi e come ci presenteremo in campo: siamo carichi, e andiamo lì per giocarcela".